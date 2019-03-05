美国务卿蓬佩奥：美中“即将”达成协议结束贸易战

美国国务卿蓬佩于当地时间本周一表示，他认为美中两国“即将”达成协议结束贸易战。他的讲话为两国磋商增添了更多积极迹象。

据路透社报道，蓬佩奥在爱荷华州广播电台和电视台的一系列采访中表示，他希望未来几周美中两国能够达成协议，使贸易更加公平，并消除中国对大豆等爱荷华州主要农产品的报复性关税。

“我们正努力纠正和解决，使贸易变得公平互惠，我认为我们即将做到这一点，希望所有关税、所有壁垒都将取消，”蓬佩奥在得梅因参加农业会议时对KCCI电视台表示。

他的评论呼应了美国白宫经济顾问委员会主席哈西特和中国人大发言人周一早些时候的积极态度。

哈西特在接受福克斯商业频道采访时说，美国贸易代表莱特希泽与中国的谈判取得了进展，双方有可能达成协议。

“我认为，看来莱特希泽取得了很大进展，我们可能会与中国达成协议，”哈西特表示，并称任何协议的细节仍在讨论之中。

“我认为，正如市场一样，每个人都希望，很快就会到达终点线，”哈西特表示。

美国要求中国对其法律与做法进行重大调整，以更好地保护美国知识产权、结束强制技术转让并限制产业补贴，向美国企业开放本国市场。

此外，华盛顿寻求中国增加采购美国商品，包括美国农产品、能源产品和制成品，以缩减美国对华贸易逆差。美国贸易代表办公室(USTR)估计，2018年美国对华贸易逆差超过4,170亿美元。

熟悉谈判情况的消息人士对路透表示，在就确保中国履行承诺的机制达成共识方面，双方仍有大量工作要做。如果不能就这些所谓的“结构性”问题的执行机制谈拢，谈判仍可能破裂。

“我们听说事情有很大进展，执行问题是最大的症结，”美中贸易全国委员会副会长欧玉琳(Erin Ennis)表示。

尽管在解决美国有关知识产权、补贴及市场准入的要求方面，在措辞上已取得进展，但她表示，“如果不能定出执行计划，将难以完成磋商”。

全球市场周一因投资人对达成协议的乐观期待而大受鼓舞，但美股收低，因此前美国12月建筑支出数据意外下滑，令外界担心第四季经济成长逊于预期。

中国十三届全国人大二次会议发言人张业遂周一表示，“我们希望双方继续抓紧磋商，达成互利双赢的协议”。

高盛在给客户的一份报告中称，特朗普和中国国家主席习近平在3月稍晚会晤时“很可能”达成一项协议，取消一些关税。

“我们的基本预期是，协议会保留美国部分关税，有可能随着协议中各项承诺逐步兑现而分阶段取消。不过我们预计部分关税将保持至2020年，”高盛称。

高盛补充道，按照这样一份协议，石油、液化天然气和其他能源产品在提高美国对中国出口增长方面可能潜力最大。

美国总统特朗普周日发推文表示，由于贸易谈判进展良好，他已要求中国方面立即取消所有针对美国农产品的关税，他也推迟原定在周五提高中国商品进口关税至25%的计划。

华尔街日报周日报导，鉴于美中贸易谈判的进展，特朗普和习近平可能在3月27日左右的峰会中达成正式贸易协议。

白宫代表对当前协商情况不予置评。