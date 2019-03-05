福布斯全球富豪榜出炉 亚马逊创办人贝佐斯蝉联全球首富

（早报讯） 美国《福布斯》杂志今天公布的最新全球富豪榜显示，网上零售商亚马逊创办人贝佐斯继续是全球首富，身家达到1310亿美元（约1776亿新元），较去年增加了190亿美元。

微软联合创办人盖茨则位居全球富豪榜第二位。他的身家为965亿美元。

排名第三是投资家巴菲特（Warren Buffett），身家为825亿美元。

就新加坡而言，我国房地产发展商远东机构（Far East Organization）的黄志祥和黄志达兄弟，蝉联新加坡首富，身家（净资产）为120亿美元（163亿新元），在全球排行第112位，较去年的第140位有所提升。

排名第二的本地富豪是亚洲最大油漆制造商“立时集团”（Nipsea）创办人吴清亮，身家72亿美元（98亿新元），全球排从去年的第228位。今年升至203位。

排行第三却为新面孔，是中国人气火锅连锁店海底捞集团创始人之一张勇，他的身家位68亿美元（92亿新元），全球排名第224位，首次列入新加坡十大富豪行列。

大华银行（UOB）荣誉主席黄祖耀则因此被挤下一位，排名新加坡第四，身家61亿美元（83亿新元），今年全球排名也从251位滑落至267位。

《福布斯》指出，今年有2153人跻身其常年的亿万富翁排行榜，人数比去年的2208人有所下滑。他们的总资产为8.7万亿美元，也从去年的9.1万亿美元下滑。