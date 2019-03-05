日本再曝企业使用无资质人员质检

（早报讯）专门生产喷气发动机、核能发电设备的日本大型重工业公司IHI公司5日被曝存在质检不当行为。据称该公司在飞机发动机维护过程中使用不具备相应资质的人员参与部分检验工序。

据共同社、《日本经济新闻》等日本媒体报道，发生问题的是IHI公司位于东京都的工厂。这家工厂受国内外航空公司委托，每年承担约150台飞机发动机的维护保养工作。在此过程中，该工厂使用不具备公司规定资质的人员参与部分检验工序，有时无资质人员甚至冒用有资质人员的印章来完成检验报告。

根据报道，使用无资质检验人员的问题已存在数年。目前尚未发现上述不正当行为对发动机的安全造成影响，也没有航空公司取消航班。但是，日本国土交通部官员在记者会上表示，将考虑采取必要的行政手段。

IHI公司5日发表一则简短声明，承认该公司民用航空器发动机维护业务接受了国土交通部相关部门的现场检查，并被发现发动机零部件修理的检验环节存在不正当行为。

新华社报道，IHI公司原名石川岛播磨重工业公司，成立于1960年。2007年更名为IHI公司。该公司为波音、空客等公司制造航空发动机，也承接航空发动机的维护保养工作。