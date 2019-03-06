马选委会：晏斗补选4月13日投票

（早报讯）马来西亚选举委员会周三宣布，森美兰晏斗区州议席补选将在3月30日（周六）提名，4月13日（周六）投票，竞选期14天。巫统代主席莫哈末哈山相信将上阵，各方都关注巫统与伊斯兰党宣布“结婚”后，是否乘胜追击再能让巫统拿下这个州议席。

莫哈末哈山去年大选因为对手无法提名，最终不战而胜，让晏斗成为首个国阵夺下的议席。不过芙蓉选举法庭去年11月宣布选举委员会拒绝人民公正党候选人史德兰的提名属于违法，因此选举结果无效而必须补选。

选委会主席主席阿兹哈周三在记者会宣布晏斗补选的日期及其他详情。他说，晏斗补选将使用2019年2月25日的选民册，合格选民有2万零925人，其中2万零804人为普通选民，118人提前投票，另有四名海外选民。

他说，选委会这次将成立四支竞选期执法队，监督整个竞选期的竞选活动。负责执法者包括警方丶地方政府丶候选人代表及选委会的官员。

晏斗是去年5月9日全国大选后的第七场补选，也是今年的第三场补选。今年的首两场补选包括彭亨金马仑国会议席补选（1月26日投票），以及雪兰莪士毛月州议席补选（3月2日投票）。

希盟政府去年上台后，单在去年就举行了四次补选。这包括雪州双溪坎迪斯州议席（去年8月4日投票）、无拉港州议席（去年9月8日投票）、斯里斯帝亚州议席（去年9月8日投票），为公正党主席安华重返国会而制造的森美兰州波德申国会议席补选（去年10月13日投票）。