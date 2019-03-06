（早报讯）“糖王” 郭鹤年在福布斯公布的最新全球亿万富豪榜中，继续以128亿美元（约174亿新元）身家成为马来西亚首富，但他在全球亿万富豪榜的排名却首次跌出前100名。

郭鹤年去年以145亿美元资产排在第96名，也是唯一挤进前100名的马来西亚富豪。他今年的排名则降至第104名。

马来西亚今年第二富裕者是丰隆集团创办人郭令灿，身家94亿美元。其他依序为大众银行创办人郑鸿标（身家67亿美元）、明讯（MAXIS）与ASTRO大股东阿南达（身家62亿美元）、 IOI集团创办人李深静（身家54亿美元）、金界控股有限公司（Nagacorp ）创办人及总执行长曾立强（身家50亿美元），以及云顶主席及总裁林国泰（身家44亿美元）。

此外，三家来自中国的企业周一（4日）与马来西亚棕油业者签约，以8.9亿美元购买162万吨棕油。郭鹤年旗下的公司就拿下其中130万吨，以致社交媒体传出“郭老买油救国”的说法。分析员则认为中方增购棕油显示马中关系回暖，这对双方都好，各方无须过度解读这次棕油交易。

分析员罗炜雄告诉《东方日报》，目前还确定郭鹤年在促进马中棕油交易方面扮演的角色，但从上述交易而言，购买最多棕油产品的益海嘉里（上海）国际贸易有限公司，正是郭鹤年创办的新加坡丰益国际有限公司在中国投资的子公司。

他说，根据资料，将130万吨精炼棕油卖给益海嘉里的PGEO市场有限公司，也是郭氏家族拥有的公司。他认为，益海嘉里是具规模的棕油集团，郭鹤年出手也是合理的。他说，这次棕油交易可视为马中关系回暖的开始。