OECD再调降全球增长预估 并指前景或更糟

（早报讯） 路透巴黎3月6日 - 经济合作与发展组织(OECD)继11月后再次调降2019年和2020年全球经济增长预估，并警告称贸易纠纷以及英国退出欧洲联盟带来的不确定性将冲击全球商业和企业。

路透社引述OECD在其中期前景报告中的预测说，2019年全球经济的成长率将为3.3%，2020年将是3.4%。这与它在11月对今明两年的预估分别调降了0.2和0.1个百分点。

报告称：“政策不确定性偏高、持续不断的贸易摩擦、及企业与消费者信心进一步趋弱，都导致了经济放缓。”

彭博社的报道说，外界原本预期2018年底疲软的源头(包括信心下滑)只是短暂现象，但OECD的展望报告显示事与愿违。这对决策官员来说，相当棘手，他们现在可能需要找出更多解决方案，可是在财政和货币方面迴旋的空间有限。

欧元区的情况尤其严峻，OECD将其今年的增长预估从1.8%下调至1%。“欧洲仍有相当大的政策不确定性，包括英国退欧。若英国无序退欧，可能大幅增加欧洲经济体付出的代价。”

欧洲央行决策官员本周要在法兰克福开会，OEC认为他们应该暗示延后升息，并可采取新措施来改善银行的资金状况。这两项措施预计会在周四的会议上讨论。