巫伊合作冲击希盟霹雳吉打政权

（早报讯）巫统与伊斯兰党周二正式“结婚”并正式全面合作后，首当其冲的是希盟以微差优势执政的霹雳与吉打两州政权，这两州会否率先“变天”备受关注。

霹雳州议会共有59席，希盟去年全国大选拿下29席，巫统27席，伊党三席。当时盛传巫统与伊党可能在霹雳组织联合政府。

不过督亚冷塞卡区州议员诺丽阿诗琳，以及双溪马立区州议员再诺等两人随即宣布退出巫统。诺丽阿诗琳宣布成为亲希盟的独立议员，再诺柏迪则加入土著团结党，希盟因此得以31席组织州政府。这只比执政所需的29席多了两席。

巫统与伊党如今在霹雳拥有28席，只要再拉拢两名希盟议员或鼓动退党者“回巢”，就能以31席组织州政府而让霹雳变天。

霹雳伊党青年团团长阿克玛周三告诉《马来西亚前锋报》，若非上述两人离开巫统，巫统与伊党如今已可执政霹雳。

不过，主管教育，科技科学及环境事务的霹雳行政议员（州部长）阿兹巴里告诉“当今大马”，霹雳希盟政权没有变动，因为巫统及伊党所拥有的议席并未达到执政所需的至少30席。他说，反对党必须获得多数州议员支持，才有机会通过不信任动议，进而推翻霹雳大臣阿末费沙。

紧邻霹雳的吉打，情况也很微妙。吉打共有36州席，希盟去年大选拿下18席，伊党15席，巫统三席。由于当时巫统与伊党尚未结盟，因此希盟得以“州议会最大党”身份筹组州政府。

巫统莪占必叻区州议员古阿都拉曼去年11月宣布退党，成为亲希盟的独立议员。这让希盟能以19席刚好过半的席次执政。耐人寻味的是，吉打州议会去年7月选举议长时，公正党的阿末卡欣获得21名议员支持而当选议长。这显示巫统与伊党的17名议员之中，有两人支持阿末卡欣出任议长。