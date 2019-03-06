日本冷冻蔬菜进口量创新高 中国产近半

（早报讯）日本冷冻蔬菜2018年进口量连续两年创出历史新高。由于具备容易保存、仅采购可食用部分的优点，受劳动力短缺困扰的餐饮产业为了简化制作工序等，正在增加使用。

日本经济中网网报道，由于酷暑和寒潮等异常天气，日本国产蔬菜的供给变得不稳定，以进口产品加以代替的趋势也在扩大。

日本农林水产省发布的数据显示，2018年的进口量比上年增加4％，达到105万吨。高于创出历史新高的2017年（101万吨）。与10年前相比的增长率达到36％。

按国别来看，中国产占到近一半，美国产次之。尤其是距离近、容易进口的中国产相比2017年大幅增长7％。达到因残留农药问题而进口减少的2003年的两倍。

按品类来看，菠菜、绿花椰菜和毛豆等增长。菠菜比上年增加14％，绿花椰菜增加18％。在过去10年里均实现两倍以上增长。

冷冻蔬菜是去掉不需要的部分，经过加热处理后出货的产品。在因劳动力短缺而希望减少员工作业量的日本餐饮等行业，利用日趋突出。经营巴西餐馆等的PJ Partners说：“能省去加热和去皮等工作。在扁豆等方面，从生鲜改用冷冻品的比例出现增加”。

在零售店，销售也在增长。在大型超市永旺，在截至2019年2月的一年里，冷冻蔬菜的营业收入预计比上年增加一两成。在永旺，营业收入尤其保持强劲的是绿花椰菜等。

在符合日本标准的农药使用等方面“中国产的品质也在提高”，日本冷冻食品协会指出，消费者对安全性的担忧正在减弱。