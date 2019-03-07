新西兰北部海域发生6.4级地震

（早报讯） 新西兰北部克马德克群岛南端的埃斯佩朗斯岩礁附近海域7日凌晨发生6.4级地震。目前尚无人员伤亡和财产损失的报告。

监测数据显示，地震发生在当地时间7日4时46分，震中距新西兰北岛北部海滨城镇瓦卡塔尼845公里，震源深度33公里。

新西兰皇家地质与核科学研究所值班工作人员向记者证实，此次地震发生区域无人居住，远离本岛，虽然震级颇高，仍被定义为“不易察觉”。地震没有引发海啸预警。

此前，美国地质调查局发布消息说，埃斯佩朗斯岩礁附近海域发生6.6级地震，后又将地震震级下调为6.4级。