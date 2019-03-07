宣战论引发紧张影响和谐 马国巫青团促以煽动法控林冠英

（早报讯） 马来西亚巫青团向有关当局，特别是警方和总检察长施压，要求他们即刻采取行动，以煽动法令提控财政部长林冠英，因为他的“宣战论”足以引发紧张气氛，同时会影响人民、宗教与种族间的和谐。

据星洲网报道，巫青团团长拉夫今天在面簿帖文说，巫青团认真看待林冠英发表的“宣战论”。他称：“有关的肤浅言论非常危险，因为可能制造种族紧张气氛，而且也会在多元宗教和人民的马国人民之间引发不适当的行为。”

拉夫说：“正如巫统和伊斯兰党最高领导层所强调的，巫伊合作只是朝向团结族群，完全不会边缘化或低估这个国家的任何宗教或族群。”

他认为林冠英的声明反映出行动党领袖的真面目，他们从很早以前就倾向于种族和沙文主义的特性。

拉夫警告：“如果类似言论不受遏制，可能触发宗教和种族间的冲突，正如1969年5月13日发生的事件一样。”

也是行动党秘书长的林冠英昨天较早时在发布未经删改的初版文告中，指巫伊两党已经不再是过去的暧昧关系，而是扬起“马来人大团结”的旗帜，全面向非马来人和非穆斯林宣战。

他的“宣战论”引起多方反击后，其新闻助理李耀祥当晚发电邮通知，指下午因匆忙间误转了未经删改的初版文告，并附上修改后的版本，要求媒体修正，把“全面向非马来人和非穆斯林宣战”改为“把非马来人和非穆斯林变成目标对象”。