（早报讯） 澳大利亚最新一项研究表明，一度濒临灭绝的澳洲东海岸座头鲸数量近年来显著回升，已达近2.5万头，然而这一种群将在不久的将来面临新的威胁。

昆士兰大学的研究人员在日本《种群生态学》杂志上发表论文报告说，澳洲座头鲸在1952年至1962年间遭到大量捕杀，导致数量急剧下降。1962年，澳洲座头鲸只剩下500头左右，此后澳洲政府颁布了商业捕鲸禁令。

昆士兰大学的观测数据显示，禁捕令颁布后，澳洲东海岸座头鲸数量以平均每年10.9%的速度增加。

研究人员表示，座头鲸数量回升的原因较为复杂，禁止捕猎和过度开发、在种群数量不高的前提下食物充足、求偶容易、疾病发生率低，以及其他环境因素等都可能带来数量的回升。如果这种态势持续，到2021年至2026年，座头鲸的种群数量将达到顶峰。

但这种增长并非完全是好消息。论文领衔作者、昆士兰大学副教授诺德表示，由于座头鲸数量的激增以及气候变化影响带来的座头鲸主要食物——南极磷虾的短缺，可能会使座头鲸数量在“峰值”之后出现“崩盘”。

每年4月至11月，澳洲东海岸都会迎来壮观的座头鲸大迁徙。这些庞然大物在冰冷的南极水域度夏后集体北上，前往亚热带的温暖水域求偶和繁育下一代，给澳洲东海岸带来一年一度的观鲸盛事。研究人员警告，座头鲸数量如出现“崩盘”，可能会对观鲸和相关旅游业造成一定影响。