安华身家超过千万令吉

（早报讯）公正党主席及波德申区国会议员安华已向马来西亚反贪污委员会申报。他以总值近1075万令吉（约357万新元）的资产在已申报的希盟领导人之中排名第10。

安华机要秘书苏克里周四发布声明表示，安华的资产包括“武吉泗岩沫住宅估价950万令吉。这栋房子是在2005年以540万令吉购入，（当时的购屋款）是脱售武吉白沙罗一栋房子所得。”

苏克里表示：“他也申报1974年购买的彭亨关丹柏马当哈比的一片土地。当时买价为7000令吉，如今则升至42万令吉。其余资产包括投资户头和存款，价值82万8658令吉。”他说，安华资产总值1074.9万令吉。

根据反贪会公布的资料，希盟总资产数额最高的前10名申报者，身家都超过千万令吉。其中最富有的申报者是公正党昔加末区国会议员山达拉夫妇，他们的总资产达1.32亿令吉。其次为民主行动党霹雳木威区国会议员倪可汉。他与妻子及孩子的总资产达7701万令吉。

排名第三的是首相马哈迪夫妇，他们申报的总资产为3235.8万令吉。接着是马哈迪之子、土团党署理主席慕克力的2517.4万令吉。企业发展部长礼端尤索夫以2307.5万令吉排名第五。

排名第六至第十依次为房屋及地方副部长卡玛鲁1530.9万令吉、內政部长慕尤丁1436.5万、卫生部副部长李文材1367万令吉、如楼区国会议员孙伟瑄1178.6万令吉，以及通讯及多媒体部长哥宾星的1160万令吉。副交通部长卡玛鲁丁以1137.3万令吉排在第11位，安华则排在第12位。