俄罗斯立法 限制网上批评政府

（早报讯）俄罗斯克里姆林宫控制的国家杜马通过两项法案，限制网上对俄罗斯政府发表批评言论，并授权对发布有关政府错误信息的人处以监禁或罚款。

美国之音报道，俄罗斯国家杜马周四（7日）通过的法案预计很快会在俄罗斯联邦委员会获得通过，之后将提交给俄罗斯总统普京签署成为法律。

新法律要求惩罚那些发表“不得体”帖子，“不尊重社会、国家和俄罗斯联邦国家象征” 及政府官员的人。重复犯罪者可能会被判处最多15天的监禁。

许多反对这项立法的人认为，这是克里姆林宫打压批评言论、加强控制的广泛举措之一。