马国部长：不制定“欺君”法保护王室

（早报讯）马来西亚负责法律事务的首相署部长刘伟强此前透露，准备制定新法令及修改现有法律，遏制不负责任者的攻击和侮辱，以保护马来统治者及王室等相关机构。不过，他接受《透视大马》专访时澄清，政府将把冒犯君王及欺君罪条文纳入刑事法典，但不会考虑拟定独立法令。

刘伟强说：“政府不会考虑拟定‘欺君罪’法令（Lese Majeste）……我要澄清一下，当我回答关于拟定欺君法令的问题时，我不曾说过，它以后不会被排除在外。”

“事实上，它以后不会被考虑，这就是我为什么说（它），因为我们以后不会考虑在马来西亚执行。句号。”

他表明，马国不会效仿泰国的冒犯君主罪法令；泰国自1908年开始执行该法令，违法者一旦罪成，可判监3年至15年。

刘伟强说，马国政府准备废除煽动法令，再寻求修改“刑事法典”，包括增加条文；马国政府多以煽动法令来提控涉嫌侮辱王室。

“我们正在考虑把冒犯君王的条文纳入刑事法典，再把煽动法令条文转移到刑事法典。因此，以后不会考虑拟定欺君罪法令。”

刘伟强至今未透露何时要废除煽动法令。他说：“内阁已积极讨论废除煽动法令，但是必须考虑所有因素后，才能做出决定。”