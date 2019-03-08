研究：调整饮食有助预防痴呆症

（早报讯）美国南加州大学等机构研究人员最新研究发现，实验小鼠在联合摄入绿茶中的多酚类活性成分EGCG和存在于糙米等食物中的阿魏酸，成功逆转了阿尔茨海默病症状。

阿尔茨海默病（Alzheimer's Disease）是一种常见的痴呆症。研究员表示，许多小鼠实验的新发现未必适用于人体。尽管如此，这一发现表明，某些现有的植物补充剂或者改变饮食结构有助于预防阿尔茨海默病。

新华社报道，研究团队在美国《生物化学杂志》上介绍，他们将32只患阿尔茨海默病的实验鼠分成四组，每组再分别混入相同数量健康小鼠作为对比。在3个月时间里，研究员根据小鼠体重给第一组小鼠摄入相应剂量的EGCG和阿魏酸作为饮食补充，第二和第三组小鼠各摄入其中一种成分，第四组作为对照组，饮食不添加任何一种成分。

在实验前后，研究人员对小鼠进行了一系列神经心理学测试，发现经过“EGCG+阿魏酸”组合疗法的阿尔茨海默病小鼠改善了空间感和记忆力，在测试中的表现与健康小鼠相当。

论文作者之一、美国南加州大学生理学和神经科学教授特伦斯·汤说，这一发现“让我们很受鼓舞”，人们不需要花时间来等待阿尔茨海默病药物推向市场，而是可以从今天开始调整饮食结构。