研究称心理疾病史与癌症死亡风险相关

（早报讯）《英国癌症杂志》发表的一项新研究显示，癌症患者如果确诊前曾患过心理疾病，他们的死亡风险会更高。因此专家建议，医生在治疗癌症时应关注患者的心理疾病史，而患有心理疾病的人则更应注意防癌。

新华社报道，加拿大多伦多大学等机构研究人员以67.6万名加拿大癌症患者为研究对象，分析他们在癌症确诊前5年接受心理疾病治疗的情况。结果发现，接受心理疾病治疗的程度越高，癌症患者的死亡风险就越大。

例如，与没有过心理问题的癌症患者相比，那些曾因心理疾病就医问诊的癌症患者，癌症死亡风险要高出5%；如果患者曾因心理疾病住院治疗，这一风险甚至会高出73%。而且，这种现象在膀胱癌和肠癌患者中尤其明显。

研究人员说，这一结果表明，心理健康对癌症患者生存率的影响可能比先前认为的要大，严重抑郁和压力可能会阻碍免疫系统发现和攻击肿瘤细胞。因此在治疗癌症时，医护人员也应关注患者的心理疾病史。

不过研究人员表示，这项研究的结果只是显示出确诊患癌前曾接受心理疾病治疗的癌症患者死亡风险更高，但并没有证明两者具有直接的因果关系，出现这种关联的原因还有待进一步查明。

此外，未参与这项研究的英国癌症研究会高级临床顾问鲁普认为，这项研究还表明，接受心理疾病治疗的患者应注意定期接受癌症筛查。