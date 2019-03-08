劳工组织：职场性别差距持续存在

国际劳工组织在三八妇女节前夕发表的一份报告称：二十年来，与工作相关的性别差距没有出现任何有意义的改善，但进步的道路是明确的。报告指出，妇女的未来工作前景将不再落后于男性，但要实现这一目标，需要迈出一大步，而不仅仅是举棋不定的渐进步骤。

联合国新闻中心引述这份题为《性别平等的飞跃:为所有人创造一个更加美好的工作未来指明方向》的报告说，研究发现，在过去的27年里，男女就业率的差距缩小了不到两个百分点。

2018年，女性就业的可能性仍然比男性低26个百分点。报告发现，70%的女性更愿意工作，而不是呆在家里，男性对此也表示同意，这与国际劳工组织-盖洛普2017年的一份有关女性和男性对女性参与有偿工作倾向性的报告的结论形成对比。

此外，在2005年至2015年期间，“孕产就业处罚”——即有6岁以下子女的成年妇女与没有年幼子女的妇女的就业比例的差异，显著增加了38 %。

再者，妇女在高层的任职人数仍然不足，这种情况在过去30年中变化甚微。不到三分之一的经理是女性。报告显示，教育不是妇女就业率较低和工资较低的主要原因，真正的原因是妇女没有获得与男子相同的教育红利。

报告发现，全球性别工资差距平均为20%。母亲会经历“孕产工资惩罚”，这种惩罚会在她们的工作生涯中加剧，而父亲则享受工资补贴。

报告指出，许多因素阻碍了就业平等，其中最大的一个原因是照护工作。在过去20年里，女性花在无偿照护工作和家务上的时间几乎没有减少，男性只增加每天8分钟。按照这种变化速度，需要200多年才能在无偿照护工作时间方面实现平等。