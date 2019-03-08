美2月非农就业人数增幅锐减 薪资增幅超预期

（早报讯）美国2月非农就业人数增幅为超过一年以来的最低，薪资增幅为当前扩张周期的最高水平，失业率走低，可能显示美国劳动力市场开始降温。美国国债上涨，美元和股指期货下跌。

彭博社报道，美国劳工部周五公布的数据显示，2月非农就业人数上升2万人，1月份上修至31.1万人。接受彭博调查的经济学家预期中值为增加18万人。平均时薪同比上升3.4%，高于预期；失业率降至3.8%，接近50年低点。

即使薪资增速加快，非农就业人数表现远不及预期也可能令人担心美国消费者的情绪，之前公布的12月份零售销售大幅下滑，并创九年来的最差。经济学家预计，在全球经济增速减弱，例如减税等财政刺激的影响消退之际，今年经济增速将会放缓。

与此同时，决策者和经济学家可能会等待就业市场出现几个月的疲软表现之后，才下结论，认定有理由担心劳动力市场。疲软表现的部分理由也许是气候寒冷，建筑业就业人数下降3.1万，但是其他许多行业表现同样疲软，包括教育、医疗服务以及休闲餐饮行业。

虽然薪资增速加快，但美联储的决策者今年已经暗示，在看到通胀率走高之前，他们今年不会再度加息。美联储主席鲍威尔上周在议会听证会上表示，“劳动力市场依然强劲”。