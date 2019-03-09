世卫推出全面改革 以实现“三个十亿”目标

（早报讯）世界卫生组织公布了该机构有史以来最广泛的改革措施，以实现“三个十亿”目标为改革核心，更加高效地发挥其作为全球公共卫生领域权威的作用。

据公报介绍，世卫组织今后五年战略计划的核心内容是实现“三个十亿”目标，即全民健康覆盖受益人口新增10亿人，面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人，健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

机构设置方面，世卫组织将采用新的结构和运作模式以协调总部、区域办事处以及国家办事处的工作，同时设立一个新的“首席科学家部门”，以加强核心科学和标准制定工作，确保将前沿科技发展用于改善全球健康。

新华社报道，世卫组织还计划成立新的“应急准备部门”和“数字卫生部门”。前者作为现有紧急情况应对部门的补充，将更好地支持各国预防并减轻疫情或其他健康危机带来的影响；后者则帮助各国利用数字技术和人工智能来促进公共卫生事业。

根据战略目标，世卫组织计划采用新的筹资举措以减少对少数大型捐助者的依赖，并设立新的“数据、分析和行动部门”来监测“三个十亿”目标的实施进展。

世卫组织总干事谭德塞说：“变革计划不仅仅是建立新的结构，而是改变世卫组织的基因，以便在服务人们的生活方面带来可量化的影响。”他说，世界已经发生变化，因此世卫组织也发出新的使命宣言：增进健康，维护世界安全并为弱势人群服务。