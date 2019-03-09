美国载人版“龙”飞船完成首次试飞 返回地球

（早报讯）美国太空探索技术公司（SpaceX）的首艘载人版“龙”飞船在国际空间站停留五天后于8日凌晨脱离空间站，并于六个多小时后顺利溅落在预定的大西洋海域，完成首次试飞任务。这为美国恢复载人航天飞行铺平了道路。

美国航天局的直播画面显示，载人“龙”飞船（Crew Dragon）于美国东部时间8日2时32分（新加坡时间8日15时32分）离开国际空间站。在近地轨道飞行五个多小时后，“龙”飞船点燃推进器开始回归。随后，飞船的四个降落伞展开，以减缓飞船下降速度。

新华社报道，美国东部时间8时45分（新加坡时间21时45分），“龙”飞船落入佛罗里达海岸附近的大西洋海域。太空探索技术公司的回收船负责打捞飞船，并将其运回陆地。

美国航天局局长布里登斯廷当天说，载人版“龙”飞船成功落入大西洋，成为人类太空飞行新时代的又一里程碑，距离“龙”飞船从美国本土将美国宇航员送入太空的目标更近了一步。

据美国航天局介绍，“龙”飞船此次向国际空间站送去约200千克物资和设备，并将约150千克科学工具、空间站设备等带回地球。

此次载人版“龙”飞船进行不载人试飞，飞船上载有一个身穿白色宇航服、名为“里普利”（Ripley）的假人模型。其头部、颈部和脊柱等装有多个传感器，用于收集飞船飞行过程中的相关数据。飞船回收后，科研人员将分析所有相关数据，为将来的载人飞行做准备。

按照设计，载人版“龙”飞船可在空间站停留210天，但这次执行任务的“龙”飞船只在空间站停留5天。

这次试飞旨在验证载人版“龙”飞船安全运送宇航员往返国际空间站的能力，是美国在航天飞机退役近八年后迈出的恢复载人发射能力的关键一步。按照美国航天局的计划，本次试飞成功后，载人版“龙”飞船将于今年7月进行首次载人飞行，将两名美国宇航员送往国际空间站。