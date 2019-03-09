尚穆根：涉“比中指”粉丝不代表主流回教社群观点

瑞典黑暗金属乐队“Watain”在本地的演唱会被取消，该乐队昨天公开其成员和一群粉丝向新加坡政府“比中指”的照片。

内政部长兼律政部长尚穆根说，由于涉事粉丝主要是马来族青年，这可能引发回教徒和基督教徒之间的误会。他强调，该群青年是死亡金属乐队的支持者，他们并不代表主流回教社群的观点。

尚穆根今天在一场马来族反嗜毒活动上发表讲话时，做出了以上表态。

“Watain Live in Singapore”演唱会原定7日晚上举行。该演唱会原获得资讯通信媒体发展局批准在R18分级下演出，但内政部进一步评估后认为，演唱会若进行或有损公共安全秩序及我国宗教和谐，在当天促请资媒局撤销演出批准，而资媒局也同意取消。

Watain昨天在其面簿页面上贴文，猛批我国政府的决定。该乐队还刊出一张极具挑衅意味的照片，照片中乐队成员和粉丝面露不屑，对着镜头比出中指。

尚穆根说，这张照片已经在基督教社群内传开，而由于涉事的粉丝多为马来族青年，基督教徒可能会认为他们代表回教社群的观点。

尚穆根表示，这群青年或许到了现场才发现演唱会被取消了，一怒之下才做出了具侮辱性的手势。

“在这个多元种族的社会，他们或许不明白这场演唱会是反基督教的——它批评耶稣、基督教和教堂，它讲到要焚烧教堂等。”

“如果现在有一场类似的演唱会，而针对的是回教，我们是不可能会允许它进行的。而如果现在一群华族青年去到了现场，对我们比中指说应该让演唱会继续进行，你们（指回教徒）会怎么想？”

尚穆根表示，回教社群必须明确表态，表明该群青年的所作所为并不代表回教社群的观点。