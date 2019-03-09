特金二会破局消息封不住 金正恩考虑整肃二亲信

（早报讯）特金二会破局，至今仍余波荡漾。除了朝鲜似乎准备重启东仓里火箭发射场与宁边核设施，现又传出金正恩准备拿两名亲信开刀。

联合新闻网报道，日本媒体指会谈破裂的消息正于中朝边境地区扩散开去。为阻止情报扩散，朝鲜政府正加强对民众的监视。金正恩正追究会谈失败的责任，相关官员恐被肃清。

据《东京新闻》，河内峰会失败的消息经往返中国的商人之口，在朝鲜新义州等边境地区传开。金正恩回国后下令，记录下所有干部和民众于他外访期间所做的事情和想法。

一名消息人士指出，朝鲜内部初时对河内峰会结果抱有很大的期望，随会谈搁浅，失望之声席卷而来。分析指，金正恩受到巨大的心理冲击，因此很可能向下属追究责任，有指负责谈判的劳动党中央委员会副委员长金英哲、国务委员会对美特别代表金赫哲等人会被追究责任，因为他们没有充分掌握美国总统特朗普的立场。

另外，特金会第二天（2月28日）原定的午餐会取消，磋商结束，特朗普准备从会场所在的河内酒店出发时，带着金正恩口信的朝鲜副外长崔善姬匆匆赶到了美国代表团处。口信内容可能是要求作为废弃宁边核设施的回报部分解除制裁，与此前相比减弱了解除制裁的要求。

当美方指出废弃的设施范围不明确时，金正恩再度透过崔善姬表示将废弃宁边全部的核设施，但美方并未同意重启谈判。据悉，在新提案中，围绕作为废弃核设施回报的解除制裁范围和步伐双方仍然存在分歧。

此外，美国国务卿蓬佩奥要求峰会前一天在河内与金英哲举行会谈，但朝方未答复，高官磋商未能举行。金英哲不出席肯定是金正恩授意，后来谈判破局，追究责任还是会找上金英哲。