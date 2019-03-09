未接种疫苗的6岁男童感染破伤风 诊费近百万美元

（早报讯）美国俄勒冈州一个未接种疫苗的6岁男孩感染了破伤风，他在医院里住了大约两个月。他的家人所支付的医疗费用近100万美元（136万新元）。

美国侨报网引述《纽约邮报》的报道说，美国疾病控制与预防中心7日发布的一份病例报告报告显示，2017年这名男孩在农场玩耍时划伤了前额。男孩的伤口在家里清洗并缝合，但六天后，男孩开始哭闹、出现下颌咬合、无意识肌肉痉挛等症状。后来，他呼吸困难．他的父母联系了紧急医疗服务机构，空运他到儿科医疗中心治疗。经诊断，他感染了破伤风（tetanus），这是一种严重的细菌感染，会引起疼痛的肌肉痉挛，并可能导致死亡，但此病能通过接种疫苗预防。

在医院期间，男孩由于上颚紧闭而无法喝水，他还得依靠呼吸辅助器。他还注射了白喉、破伤风和百日咳疫苗，以及破伤风免疫球蛋白，这是一种由抗感染抗体组成的药物。

疾控中心的报告称，由于环境刺激加剧了其痉挛得程度，他住的是一个黑暗的房间，还戴着耳塞，相对受到的刺激很少。

住院期间，男孩经历了十分剧烈的痉挛，他的脖子和背部都拱起来了，血压、心率和体温飙升。

他住院57天，其中47天在重症监护病房。整份账单达到了惊人的81万1929美元（110万4912新元）。目前，还不清楚这个家庭拥有什么类型的保险。

住院治疗一个月后，男孩能够恢复正常活动，包括跑步和骑自行车。

但是，尽管经历了严峻的考验和高昂的费用，他的父母选择不让他们的儿子接受第二剂百日咳疫苗或任何其他推荐的免疫接种。

2017年的这起病例是美国三十多来第一个小儿破伤风病例，这引起传染病专家的关注。自上个世纪四十年代广泛接种疫苗以来，破伤风在美国几乎闻所未闻。