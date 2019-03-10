马国警方逮捕九名恐怖嫌犯

（早报讯）马来西亚警察总长弗兹今天宣布，警方上月在雪兰莪和砂拉越逮捕九名恐怖分子，这包括六名来自埃及的极端分子。当局决定遣返这六名嫌犯而引起争议。人权团体认为这些人回到埃及将遭受酷刑。

弗兹今天发布声明表示：“我们逮捕九名恐怖分子，包括六名埃及人。这六人中的五人是穆斯林兄弟会成员，另一名则是参与突尼斯极端组织伊斯兰法虔信者（伊虔者、Ansar al-Shariah）的埃及人。”

伊虔者是极端组织卡伊达在北非的其中一个分支。弗兹表示，警方这次也逮捕另一名伊虔者的突尼斯籍成员。他表示，这两名被捕的伊虔者都是以叙利亚难民身份入境，这引起警方关注。

警方调查发现这两名恐怖分子去年10月持叙利亚假护照入境。他们原本要从马来西亚前往第三方国家发动恐袭，但马来西亚警方接获外国情报机构通知后逮捕他们。

弗兹说，另有两名马来西亚籍男女由于密谋参与恐怖活动及掩护恐怖分子而被捕。他表示，这些被捕者企图在过个国家发动大规模恐袭。

他说，警方这次是逮捕行动是在2月2日至9日展开。警方在砂拉越西连省、雪兰莪史里肯邦安地区、吉隆坡市文良港及武吉免登区等地另外七名为上述两名嫌犯提供掩护者。这七名被捕者包括五名埃及男子和一对马来西亚男女。