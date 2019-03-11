俄罗斯拟加强网络控制引抗议

（早报讯）俄罗斯活动人士星期天开始就一项名为“主权互联网”（Sovereign Internet）的新议案举行一系列抗议活动。批评人士说，这项议案是普京政府力图加大国家对互联网的控制，以及助长审查。

美国之音报道，该议案提出建立一个国家网络系统，在遭到外部断网时，保证俄罗斯国内网络稳定运行。俄罗斯联邦下议院（国家杜马）2月12日已经通过一读，在送交上议院审查前，还要在下议院再经过两次投票。

几十名活动人士聚集在东部城市哈巴罗夫斯克，抗议拟议的这项立法。活动人士稍后将在莫斯科的萨哈罗夫大道进行第二次集会。示威行动还要在西部的沃罗涅日，以及其他俄罗斯城市举行。

根据这项草案，俄罗斯所有网络数据都将在本国网络中传输。任何离开俄罗斯的数据都将从政府登记的互联网交换中心流出，而这些交换中心受到国家通信监管机构的监管。

俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的助手亚斯金认为，“主权法案”是当局加紧钳制互联网自由的另一手段，他敦促俄罗斯人集会抗议“这种疯狂做法”。

“主权法案”反映了俄罗斯与西方持续不断的紧张关系。西方政府指控俄罗斯利用网络袭击和社交媒体行动，在海外散播不和谐的气氛，并且加大俄罗斯在全球的影响力。