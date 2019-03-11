研究：电子烟或引发心脏病和抑郁症

（早报讯）根据美国的一项研究结果，电子烟比人们迄今所想象的要危险得多，隐含引发心脏病和抑郁症的风险。不过，传统的香烟危险性还是更大。

德国之声中文网报道，由威奇托堪萨斯医学院的医学教授温迪哈尔（Mohinder Vindyhal）领导的团队进行的研究显示，抽电子烟的人患心脏病的风险比不抽的人风险增加56%，患中风的风险大约高30%。此外，冠心病的发病率约为10%；血栓等循环系统疾病的发病率约为44%；抑郁症、焦虑症和其他情绪障碍性疾病大约是非吸烟者的两倍。

温迪哈尔说：“我不希望我的任何一位患者或家庭成员吸电子烟。……我们发现，吸电子烟的次数多少并不重要，即使每周只吸几天，你也会更容易患心脏病或冠心病。”

他的研究结果反驳了人们的一种普遍看法，即电子烟不会产生烟雾，燃烧过程中很少有毒素进入肺部，因此是安全的。

不过，普通香烟还是明显比电子烟更糟糕。传统香烟导致心脏病发作的风险比不吸烟者高出165%、冠心病的风险高出94%、中风高出78%。

温迪哈尔估计，美国市场上有超过460种不同类型的电子烟，并提供超过7700种口味的电子烟。大约二分之一的美国公民消费电子烟。