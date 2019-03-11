美国近五年武器出口量继续称霸全球

（早报讯）瑞典斯德哥摩尔国际和平研究所（SIPRI）11日发布了2014年至2018年全球武器交易报告。作为全球最大武器出口国的美国出口量与上一个五年的2009年至2013年相比增加29%，在全球总量中的占比也上升6个百分点至36%。

共同社报道，作为美国特朗普政府积极呼吁的“购买美国货”的一部分，美方力争向包括日本在内的海外加大武器销售力度。SIPRI指出，美国“进一步巩固了作为全球第一武器供应国的地位”。

美国出口对象的52%是沙特阿拉伯等中东地区。报告推算当前的主要出口商品持续是战机。作为近期的事例，报告列举日本内阁已批准向美国新采购105架最尖端隐形战机F-35。

出口量仅次于美国的是俄罗斯，之后是法国、德国和中国。前五位国家出口量约占全球总体的75%。

从进口来看，沙特占比达12%，位列第一。从地区来看，亚洲大洋洲地区居首，占总体的40%。关于进口占比位居第6的中国，报告分析认为“虽然本国生产能力飞速提高，但战机发动机等部分技术依然依赖进口”。

SIPRI认为，由于存在出于政治考虑而偏离市场价格的交易，因此对于交易国家和地区是按照数量而不是金额公布了占比。鉴于单年数据变动幅度过大，因此使用了比较5年数据的方式。