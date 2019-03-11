脱欧影响加剧　英企拟转移1.6万亿元资产

（早报讯）一家智库周一发表的报告显示，逾275家金融企业正将总计1.2万亿美元（约1.63万亿新元）的资产和资金以及数以千计员工从英国转移到欧盟，好为英国脱欧作准备，这些转移计划的成本高达40亿美元（约54亿新元）。

英国议员周二将就脱欧协议进行第二次表决。距离英国预定退出欧盟的3月29日只剩下不到三周，但协议能否通过、退欧是否会延期、是否将无协议退欧，仍属未定之天。

路透社报道，New Financial智库的报告是目前为止，就英国脱欧对金融服务业影响所做的最详尽报告之一。报告称在这些金融企业转移的新地点之中，移至都柏林的有100家，卢森堡60家、巴黎41家、法兰克福40家、阿姆斯特丹32家。

New Financial预计有5000名员工外移或从本地招聘，未来几年该数字料将增加。

报告还称，能更好地衡量脱欧影响的一项指标，是被转移资产和资金的规模。10家大型银行和投行正在将总计8000亿英镑资产移出英国，这相当于英国银行业资产总规模的10%。

New Financial创始人兼董事总经理怀特（William Wright）说，伦敦受到的打击大于预期，而且还会更糟糕。

他说：“业务将继续从伦敦流失至欧盟，因为有更多活动在通过本地子公司进行。这将削弱英国对欧洲银行和金融行业的影响力，减少来自金融行业的税收收入，并减少英国对欧盟的金融服务出口。”