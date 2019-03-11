美新型成像技术有助早期发现肿瘤

（早报讯）早发现早治疗是提高癌症治愈率的关键，美国麻省理工学院团队研究出一种新型成像技术，即使小到仅由几百个细胞组成的肿瘤也可被识别，有助于及早发现癌症。

据介绍，现有的肿瘤成像技术无法同时满足分辨率和探测深度的要求，因此在早期癌症诊断上有局限性。

新华社报道，麻省理工学院研究人员在新一期英国《科学报告》期刊上发表报告说，他们发现波长900至1700纳米的近红外光非常适合对身体组织成像，因为波长较长的光在碰到物体时不容易散射，能更深地穿透身体组织。根据这一原理，他们采用高光谱成像方法，在多个波长的光中同时成像。通过分析高光谱扫描数据，可确定不同波长的荧光光源，从而确定探针的位置和深度。

在动物实验中，研究人员用这套成像系统追踪被实验动物吞下、穿过其消化道的直径为0.1毫米的荧光探针，通过这些探针来定位特定的癌细胞，并进行荧光标记。结果发现，这套系统可成功识别几百个细胞组成的微小肿瘤，且探测深度可达8厘米，超过现有的生物医学光学成像技术。

论文作者之一、麻省理工学院生物工程系主任安杰拉·贝尔彻说，研究团队的目标是以无创的方式发现微小肿瘤，以便及早发现和诊治癌症。目前，他们正在运用该成像技术尝试早期卵巢肿瘤及胰腺癌、脑癌和黑色素瘤等的探测。