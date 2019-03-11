第四届联合国环境大会聚焦创新

（早报讯）第四届联合国环境大会11日在肯尼亚首都内罗毕的联合国环境规划署总部开幕，来自全球的4700余名政要、商界人士和民间机构代表参会，将在五天内讨论与环境和可持续经济有关的创新解决方案等问题。

本届环境大会主题为“寻找创新解决方案，以应对环境挑战并实现可持续的消费和生产”，大会规模历届最大。

本届大会主席、爱沙尼亚环境部部长基斯勒在致辞中说：“我们深知自己有能力建立更可持续、更加繁荣和更具包容性的社会，我们能够通过推广可持续的消费和生产模式来应对环境挑战，并不让任何一个人掉队。但我们需要为此创造有利条件，创新我们的做事方式。”

联合国环境规划署代理执行主任姆苏亚呼吁各国加紧推动变革。他说：“我们需要改变经济运作方式，以及衡量消费品价值的方式，我们的目标是打破经济增长与资源使用量增加之间的联系，并结束我们的一次性消费文化。”

大会期间，联合国环境规划署将发布一系列研究报告，包括新版“全球环境展望”报告。这份报告由来自70多个国家的252名专家编写，对全球环境进行全面评估。此外，大会期间还将举办可持续创新博览会、“同一个星球”峰会等活动。

大会开幕式前，全场集体默哀，悼念10日埃塞俄比亚航空坠机事故中的157名遇难者。遇难者中有至少22名联合国工作人员。