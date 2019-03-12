阿尔及利亚总统推迟举行总统选举

（早报讯）阿尔及利亚总统布特弗利卡11日宣布，原定4月18日的总统选举推迟举行，他本人不再寻求第五个总统任期。

新华社报道，阿尔及利亚通讯社当天发布总统布特弗利卡的声明。布特弗利卡在声明中说，将组建一个“全国包容性独立大会”负责总统选举的相关事宜，他本人不会参加这次总统选举。

当天，阿尔及利亚总理乌叶海亚提出辞职。布特弗利卡随后任命内政部长贝德维为新总理，任命前外交部长拉马姆拉为副总理兼外长。

布特弗利卡生于1937年，1999年当选总统，并于2004年、2009年和2014年获得连任。