齐达内成为皇马新主帅 签约至2022年

（早报讯）皇家马德里足球俱乐部（Real Madrid)官方消息，皇家马德里已经和索拉里（Solari）就解约一事达成一致，从11日起索拉里将不再担任皇马主帅。齐达内（Zidane）将成为新任主教练，合同至2022年6月30日。

经过耻辱性一周，皇家马德里礼聘齐达内出山，接管兵符直至2022年。

皇马在西班牙国王杯、西甲联赛连续在主场败给宿敌巴塞罗那，接着又在欧冠16强第二回合比赛在主场被荷甲劲旅埃杰克斯翻盘踢出局，原主帅索拉里（Solari）便知道自己时日无多。更让人傻眼的是，西班牙报章还爆出皇马队长拉莫斯（Ramos）赛后和球会会长佩雷斯（Perez）在更衣室内撕破脸大吵一顿的事件。

面对糟糕战绩与更衣室问题，皇马终于作出决定，重新邀请前主帅齐达内回来执教。

这位前法国与皇马球星，曾于2016年至2018年5月执教皇马，并且赢得欧冠三连冠。

当地时间周一晚上8时，齐达内出现在伯纳乌球场，他重新成为皇马的主帅，而亨托、阿曼西奥、劳尔、罗伯特·卡洛斯、布特拉格诺等人陪伴着他。

齐达内透露，皇马主席5天之前就向他发出了邀请。在新闻发布会上，齐达内表示：“我知道对所有人来说，这都是特殊的一天，我感觉非常幸福，最重要的就是这个，就像主席所说的，我对回家感觉非常高兴，之后我们再提问题。我没什么可说的，能回来我感觉很幸福。我现在想要的就是再次工作，帮助俱乐部到达该到达的地方。现在对我来说，唯一的事情就是明天开始工作，就这样。”