胜利退团非自愿？牵扯多位知名韩星 爆料记者：“还有更多！”

韩国天团BIGBANG成员胜利投资开设的夜店之前卷入暴力、性骚扰、性交易与毒品等争议，后来还被爆其他夜店都涉嫌逃税。然而，丑闻事件似乎越滚越大，另三名当红韩星被牵扯其中。
胜利宣布退出演艺圈被指非自愿
胜利昨日（11日）下午4时在Instagram发表声明：“我是胜利。我想在此时退出演艺圈是对的。造成社会议论，事件影响层面也越来越广，我决定退出演艺圈，诚实接受相关调查，好解开所有疑惑。过去一个月里，我受到国民的指责与厌恶，现在国内所有的搜查机关都正在动员调查我，我甚至被说成“国民逆贼”，但是如果因为我牵连周边其他人，我是无法忍受的。过去10年里我得到许多海内外歌迷的爱护，我在这里真心感谢，为了YG与BIGBANG的名誉，我只能走到这里了，再次跟大家说抱歉，真的对不起，这段时间里也感谢各位了。”
随后韩媒“YTN STAR”独家报导，胜利所属公司YG娱乐场所相关人员出面回应，表示“胜利发表的隐退言论并未与YG进行讨论，是他自己做出的决定。” YG方面声称，“在这一个半月的调查中，胜利对于这段时间给周围的人们造成了伤害也感到很痛苦。”
然而今早（12日），YG旗下附属唱片行“The Black Label”其中一名创作人YGM在IG上暗示胜利的离开并非自愿。
YGM在个人的IG限时动态中发了一个网友留言的截图，截图显示“胜利真好笑，明明是被踢出公司还自称是自愿离开”。而YGM也留言表示“真的”，暗指胜利昨日的突发性隐退藏有内幕。
然而在网友纷纷留言之后，YGM随后删除了自己的留言。
牵连众多圈内艺人
韩国媒体昨日（11日）报道，上个月有媒体公开胜利让职员为海外投资者安排美女陪睡的聊天Kakaotalk聊天室记录，当时他所属的YG事务所表示聊天记录是伪造，但韩国警方前天（10日）已确认聊天记录属实，除将胜利转为嫌疑人展开调查外，也发现还有另7人在聊天记录内。
胜利昨日也在声明中声称，“如果因为我牵连周边其他人，我是无法忍受的。” 似乎想借此防止风暴蔓延到其他艺人身上。
随后韩国媒体爆料歌手郑俊英、朴韩星老公（胜利集团YURI Holdings的刘姓合伙人）以及金姓夜店职员全都在该群组内，还牵连出龙姓、崔姓歌手，该聊天室也被踢爆竟流传着众多女子喝醉被偷拍的影片及照片。
据韩国SBS电视台报道，在群组中流出自己非法拍摄的女子影片的男子便是歌手郑俊英，且受害者高达10名。
韩国“Channel A”电视台则曝光了崔姓歌手的照片，虽然打上厚厚的马赛克，但一对比就发现是乐团FTISLAND的队长崔钟训。而崔钟训和胜利也是好友，两人甚至还合伙开了拉面店。
韩媒表示，“崔姓歌手”虽非群组一员，但收到郑俊英私下传的影片后，还继续散播出去，因此也被涉嫌散布分享非法偷拍的影片或照片，据韩国“性暴力处决法”，偷拍者和流出者将会被判5年以下徒刑或罚款韩币1000万（约1万5000新币）。
“龙XX”证实是Highlight团员龙俊亨
另外，网民也肉搜出龙姓歌手就是Highlight团员龙俊亨。他昨日（11日）晚间透过IG声明，歌手“龙XX”的确是他，但被段对话是他和郑俊英私底下一对一的聊天对话内容，并再次否认“非群组里头的一员”。
안녕하세요 용준형입니다 저조차도 혼란스러운데 저때문에 걱정 혹은 분노하신 분들이 많은 것 같아 이렇게 직접 글 올립니다 금일 보도된 내용에 제가 이번 사건에 동참하였거나 혹은 연루되어있다는 말을 들었을때 정말 당황스럽고, 사실 여부를 떠나 이런 일에 연관되어 이름이 거론되었다는 사실에 다시 한번 저를 돌아보게 되었습니다. 앞뒤 상황을 배제하고 짜깁기되어 보도된 내용은 전혀 사실이 아니며, 저는 이런 내용을 들었을 당시 그런 일들이 있다는 것도 인지하지 못했었습니다. 제가 정말 무심코 반문했던 말에도 잘못이 있다고 생각하실 수 있습니다. 앞으로는 모든 언행을 좀더 신중히 하도록 하겠습니다. 용준형 올림
据韩媒SBS公开的对话中，郑俊英偷拍的女性在发现后，哀求他：“我不会报警，但拜托不要跟你的朋友说，不要再传出去了。”郑俊英却没有反省，还语气轻浮的说：“我拍影片传给你们被发现了，颗颗颗颗。”
龙姓歌手还回复道：“被那个女生抓到了？”郑俊英再度笑说：“对啊，如果没被抓到拍影片的话，就可以假装恋爱发生（性关系）了。”
由于案件越演越烈，郑俊英所属社今早（12日）出面回应，表示郑俊英原本在海外拍摄节目，即日起将暂停所有行程返韩，诚实接受警察方面调查。另外，郑俊英将不会参与15日至16日KBS节目《两天一夜》的录影。
记者暗示背后或涉及黑幕
#노승일 #민주당 #국정농단 #재벌 #적폐 많은 분들이 오해하셔서 글 남깁니다. 전 강경윤 기자님이 아닙니다. 전 한국증권신문 정치사회부 소속이고 오마이뉴스 시민기자 신분입니다. 현재 국회를 출입하고 있습니다. 전 승리가 아니라 재벌과 정치권 쪽을 취재하고 있습니다. 먼저 제가 여태 취재한 것에 대해서 말씀 드리겠습니다. 2월, 서울의 소리라는 인터넷 언론을 통해 구속된 버닝썬 직원인 조모씨가 김무성 의원 사위의 마약공급책이라는 언급을 한 후 처음 보도했습니다. 저의 기사는 구글이나 다음에만 나옵니다. 또한 현재 여야 일부 의원실과의 접촉을 통해 강남권 클럽 즉 화류계 정점에는 누가 있는지에 대한 제보도 많이 받았고 정보도 받았습니다. 노승일 형이 없었다면 불가능 했습니다. 간략하게 말씀 드리면 이들의 정점에는 국정농단 세력의 흔적들이 많습니다. 이거 밝히려고 노승일이라는 사람과 같이 움직이는 것 입니다. 버닝썬은 가지일 뿐입니다.... 진짜 노승일 응원 많이 해주세요....이번에도 알아본다고...고생 중 입니다.... 한 때 국정농단 세력의 부역자였으나 책임지고 희생하며 적폐청산을 위해 노력하는 형입니다....자기 몸 안 챙기고...짓고 있던 집까지 불탔는데 적폐보면 눈 돌아가는 사람이라..... 전 그냥 작은 언론사의 경력 4년된 기자이자 '노승일 사이드킥' 입니다...
不过，雪球或越滚越大。据早前踢爆夜店事件的韩国记者吴赫镇（Oh Hyuk Jin）之前在IG上声称将在未来几周陆续报道“大消息”，而他所言的事情也一一实现。
今早（12日）他再度通过IG放话：
“有很多人误会了，我是韩国证券新闻政治社会部所属记者，我不针对胜利，而是针对财阀和政治圈在进行采访。
首先我要说一下目前为止我的采访。2月，网络媒体‘首尔之声’提及被捕的BurningSun职员赵某是议员金武星女婿的毒品提供者后，我对其进行了首次报道。而我写的报道只被登在了谷歌和Daum上。
现在，通过与朝野议员线之间的接触，获取了江南圈夜店，即花柳界的顶端有谁存在的情报。如果没有卢胜日部长的话，这都是不可能的。卢胜日是前Ksports财团部长，也是崔顺实垄断国政事件的最初内部举报者。
简单来说的话，这些人的顶端有很多国政垄断势力的痕迹。为了查清这点，我才和卢胜日一起行动。”
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