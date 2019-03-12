胜利退团非自愿？牵扯多位知名韩星 爆料记者：“还有更多！”

韩国天团BIGBANG成员胜利投资开设的夜店之前卷入暴力、性骚扰、性交易与毒品等争议，后来还被爆其他夜店都涉嫌逃税。然而，丑闻事件似乎越滚越大，另三名当红韩星被牵扯其中。

胜利宣布退出演艺圈被指非自愿

胜利昨日（11日）下午4时在Instagram发表声明：“我是胜利。我想在此时退出演艺圈是对的。造成社会议论，事件影响层面也越来越广，我决定退出演艺圈，诚实接受相关调查，好解开所有疑惑。过去一个月里，我受到国民的指责与厌恶，现在国内所有的搜查机关都正在动员调查我，我甚至被说成“国民逆贼”，但是如果因为我牵连周边其他人，我是无法忍受的。过去10年里我得到许多海内外歌迷的爱护，我在这里真心感谢，为了YG与BIGBANG的名誉，我只能走到这里了，再次跟大家说抱歉，真的对不起，这段时间里也感谢各位了。”

随后韩媒“YTN STAR”独家报导，胜利所属公司YG娱乐场所相关人员出面回应，表示“胜利发表的隐退言论并未与YG进行讨论，是他自己做出的决定。” YG方面声称，“在这一个半月的调查中，胜利对于这段时间给周围的人们造成了伤害也感到很痛苦。”

然而今早（12日），YG旗下附属唱片行“The Black Label”其中一名创作人YGM在IG上暗示胜利的离开并非自愿。

截图自YGM的个人IG限时动态。

YGM在个人的IG限时动态中发了一个网友留言的截图，截图显示“胜利真好笑，明明是被踢出公司还自称是自愿离开”。而YGM也留言表示“真的”，暗指胜利昨日的突发性隐退藏有内幕。

然而在网友纷纷留言之后，YGM随后删除了自己的留言。

牵连众多圈内艺人

韩国媒体公开群组的截图（取自网络）。

韩国媒体昨日（11日）报道，上个月有媒体公开胜利让职员为海外投资者安排美女陪睡的聊天Kakaotalk聊天室记录，当时他所属的YG事务所表示聊天记录是伪造，但韩国警方前天（10日）已确认聊天记录属实，除将胜利转为嫌疑人展开调查外，也发现还有另7人在聊天记录内。

胜利昨日也在声明中声称，“如果因为我牵连周边其他人，我是无法忍受的。” 似乎想借此防止风暴蔓延到其他艺人身上。

随后韩国媒体爆料歌手郑俊英、朴韩星老公（胜利集团YURI Holdings的刘姓合伙人）以及金姓夜店职员全都在该群组内，还牵连出龙姓、崔姓歌手，该聊天室也被踢爆竟流传着众多女子喝醉被偷拍的影片及照片。

据韩国SBS电视台报道，在群组中流出自己非法拍摄的女子影片的男子便是歌手郑俊英，且受害者高达10名。

被指涉及拍摄及传播他人性爱影片的歌手郑俊英（bnt新闻提供）。

韩国“Channel A”电视台则曝光了崔姓歌手的照片，虽然打上厚厚的马赛克，但一对比就发现是乐团FTISLAND的队长崔钟训。而崔钟训和胜利也是好友，两人甚至还合伙开了拉面店。

韩国电视台Channel A稍早公开崔姓歌手的马赛克照片（截图自Channel A报道/取自网络）。

韩媒表示，“崔姓歌手”虽非群组一员，但收到郑俊英私下传的影片后，还继续散播出去，因此也被涉嫌散布分享非法偷拍的影片或照片，据韩国“性暴力处决法”，偷拍者和流出者将会被判5年以下徒刑或罚款韩币1000万（约1万5000新币）。

“龙XX”证实是Highlight团员龙俊亨

涉案“龙XX”证实是Highlight团员龙俊亨（截取自龙俊亨IG）。

另外，网民也肉搜出龙姓歌手就是Highlight团员龙俊亨。他昨日（11日）晚间透过IG声明，歌手“龙XX”的确是他，但被段对话是他和郑俊英私底下一对一的聊天对话内容，并再次否认“非群组里头的一员”。

据韩媒SBS公开的对话中，郑俊英偷拍的女性在发现后，哀求他：“我不会报警，但拜托不要跟你的朋友说，不要再传出去了。”郑俊英却没有反省，还语气轻浮的说：“我拍影片传给你们被发现了，颗颗颗颗。”

龙姓歌手还回复道：“被那个女生抓到了？”郑俊英再度笑说：“对啊，如果没被抓到拍影片的话，就可以假装恋爱发生（性关系）了。”

韩国电视台SBS报道公开郑俊英和龙XX的对话（取自SBS报道）。

由于案件越演越烈，郑俊英所属社今早（12日）出面回应，表示郑俊英原本在海外拍摄节目，即日起将暂停所有行程返韩，诚实接受警察方面调查。另外，郑俊英将不会参与15日至16日KBS节目《两天一夜》的录影。

记者暗示背后或涉及黑幕

不过，雪球或越滚越大。据早前踢爆夜店事件的韩国记者吴赫镇（Oh Hyuk Jin）之前在IG上声称将在未来几周陆续报道“大消息”，而他所言的事情也一一实现。

今早（12日）他再度通过IG放话：

“有很多人误会了，我是韩国证券新闻政治社会部所属记者，我不针对胜利，而是针对财阀和政治圈在进行采访。

首先我要说一下目前为止我的采访。2月，网络媒体‘首尔之声’提及被捕的BurningSun职员赵某是议员金武星女婿的毒品提供者后，我对其进行了首次报道。而我写的报道只被登在了谷歌和Daum上。

现在，通过与朝野议员线之间的接触，获取了江南圈夜店，即花柳界的顶端有谁存在的情报。如果没有卢胜日部长的话，这都是不可能的。卢胜日是前Ksports财团部长，也是崔顺实垄断国政事件的最初内部举报者。

简单来说的话，这些人的顶端有很多国政垄断势力的痕迹。为了查清这点，我才和卢胜日一起行动。”