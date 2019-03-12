白宫向国会提交逾6亿元新财年预算报告

（早报讯）美国白宫11日向国会提交总额约4.7万亿美元（约6.37亿新元）的2020财年联邦政府预算报告。报告提出增加防务开支，并计划通过削减非防务开支等手段降低财政赤字。

新华社报道，据这份预算报告，白宫要求在始于2019年10月1日的新财年里将防务预算提升至7500亿美元，较前一财年国会实际拨款增加近5%。

报告预计，联邦政府财政赤字则将在2020财年达到1.1万亿美元，为10年来最高水平。白宫表示，将着眼在未来10年削减2.7万亿美元国内支出，并在15年内实现预算平衡。

为此，白宫提出在2020财年将非防务支出削减5%，涉及由联邦政府拨款支持的福利、卫生保健、教育、环保等国内项目和机构。

报告预计，美国经济在未来数年将保持至少3%的增速，这将有助于降低财政赤字。但根据美国国会预算局此前预计，美国经济增速将在未来几年降至1.7%。

此外，白宫还要求国会拨款86亿美元用于在美国同墨西哥边境修建边境墙，大幅高于前一财年提出的57亿美元。

国会众议院议长、民主党人佩洛西11日发表声明抨击白宫为修建边境墙提出的拨款要求。她表示，众议院民主党议员将予以抵制。美国布鲁金斯学会高级研究员韦斯特认为，白宫的预算要求将使民主、共和两党之间产生新纠纷。

按照美国联邦政府预算流程，白宫须每年向国会提交一份涵盖联邦政府全部机构的预算报告，就公共支出提出建议，具体预算方案由国会协商制定。分析人士认为，由于众议院由民主党控制，白宫最新提交的这份预算报告对国会制定具体预算方案以及以后的拨款提案实际影响力有限。