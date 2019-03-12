陆兆福：RTS进度落后非因弯桥

（早报讯）马来西亚交通部长陆兆福承认新柔地铁（RTS）项目进度落后，但他否认这是因为希盟政府正考虑兴建马新弯桥。

陆兆福周二在国会答询时表示，新柔地铁项目项目进度落后，是因为政府想寻找更具成本效益的方案。 他说，政府也考虑由私人企业投资这项计划。

他表示，政府希望提升这个项目的成本效益，好让未来营运时的车资更低廉。

马来西亚与新加坡在2018年1月的第8届马新领导人非正式会议签署新柔地铁系统双边协定。根据协定，新加坡地铁业者SMRT企业和马来西亚国家基础建设公司（Prasarana）必须在2018年6月30日前成立合资公司，并在9月30日前与两国政府签署特许经营协议，以合作经营新柔地铁。希盟政府去年5月上台后，成立合资公司的进度就停滞不前。

暂代交通部长职务的外交部长维文医生上周四（7日）在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时指出，马国政府多次延后确定马方的合资伙伴，导致新柔地铁项目已确定无法如期在2024年通车。

他说，马国2月28日第四次要求把确定合资伙伴的期限延至3月31日，他希望马方能尽快决定。

新柔地铁造价约100亿令吉（约33.3亿新元），马来西亚承担其中约40亿令吉。其路线全长四公里，行驶时速为70公里，横跨柔佛海峡、衔接新加坡汤申—东海岸地铁线（简称汤东线）、最北端的兀兰北站和新山的武吉查卡站。

往返两地的乘客，在始发站可直接前往新马两国联设的关税、移民及检疫设施（CIQ）办理通关手续，抵达终站后可直接出站，不必分开办理出境和入境。