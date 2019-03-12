韩媒称朝鲜打破沉默 重申弃核立场

（早报讯）据韩国媒体，朝鲜媒体在朝美领导人第二次会晤破裂后一直保持沉默，至12日异口同声地表明完全无核化立场，引人关注。

中通社报道，朝鲜外宣媒体“由我们民族自己”当天发文称，与美国建立符合新时代要求的关系，在朝鲜半岛建立持久稳定的和平机制，走向完全无核化，是我们的坚定立场。文章称，将为解决河内首脑会谈讨论的问题继续进行建设性对话。韩媒指出，朝媒没有把金特会结局表述为“破裂”，流露出为对话留一线生机的意图。

另一外宣网站“今日朝鲜”也刊登署名“外务省官员”的文章，阐明上述坚定立场。外宣周刊《统一新报》亦高度评价第二次金特会，幷称两位首脑“道别时约定再见”。

韩国媒体认为，虽然朝美进入对话轨道后，朝媒常用上述措辞，但朝媒就完全无核化明确表态尚属首次。在外界担心朝鲜恢复试射导弹的情况下，朝鲜或暗示不会作出急遽恶化局势的行为。

不过，朝媒也摆出在分阶段同步交割的立场上不轻易松口的姿态。《统一新报》指出，朝鲜向美国提出的“宁边弃核换取放宽制裁”是基于建立互信和分阶段解决原则的最现实、大步走的无核化措施，幷敦促美国政府排除反对派无耻不正当的干扰，拿出主见和魄力开拓朝美关系新未来，走向人类期望的和平安全之路。

另一方面，韩国统一部副部长千海成12日就部分媒体报道朝鲜导弹发射场出现恢复迹象称，统一部正在密切关注相关动向。千海成还表示，政府正在与包括美国在内的国际社会一道就涉朝问题保持紧密合作，但需要避免助长紧张局势升级。