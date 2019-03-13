英国国会再次高票否决脱欧协议

（早报讯）英国国会在当地时间12日再次高票否决了首相特雷莎·梅提出的脱欧协议修改方案，令距离期限还剩17天的脱欧计划继续陷入僵局。

英国下议院当天经过辩论，最终以391票对242票的结果第二次否决了特雷莎·梅和欧盟达成的脱欧协议。下议院接下来两日将投票表决是否无协议脱欧，或展延脱欧期限。

根据原本计划，英国将于3月29日正式退出欧盟。今年1月，特雷莎·梅的脱欧协议在国会被高票否决；尽管特雷莎·梅在国会二次表决前尽最后努力与欧盟达成新协议，但修改后的协议依然面对被否决的命运。

特雷莎·梅在二次投票结果公布后坚持，这一协议是“唯一的也是最好的协议”。她说，她对议会否决脱欧协议感到遗憾，并强调此举意味着英国必须承担最终可能无法脱欧的风险。

英国反对党工党领导人科尔宾则说，特雷莎·梅必须承认，这份脱欧协议已名存实亡。

英国大部分保守党议员及北爱尔兰民主统一党议员是因为担心脱欧协议中涉及“爱尔兰边界问题”的内容，会导致英国北爱尔兰地区被“留在”欧盟而投了反对票。这一新进展预料会让英国的政治和社会更加分裂。

法国及欧盟也纷纷对英国国会的最新决定表示遗憾。欧洲理事会主席图斯克发言人称，英国无协议脱欧可能性加大；欧盟谈判代表巴尼耶表示：“为硬脱欧进行准备已成当务之急。”