马杜罗寻求国际助查大停电事件

（早报讯）委内瑞拉总统马杜罗表示，他打算请求俄罗斯、中国、伊朗和古巴政府及联合国为调查最近对该国能源系统的攻击事件提供支持，本次攻击导致委内瑞拉大部分地区停电数日。

俄罗斯卫星网13日引述马杜罗说：“任命了调查网络攻击的特别委员会，并请求国际专家合作。我打算请求联合国、中国、俄罗斯和古巴的支持。”

委内瑞拉最大的古里水电站本月7日发生重大事故，引发该国史上最大规模的停电。出事的水电站为委内瑞拉提供80%的电力，事故导致该国23个州中至少有20州断电，交通系统和包括供水在内的公用事业也受影响，政府宣布3月8日、11日和12日休假。

马杜罗称这是美国发动的“电力战”，国会议长瓜伊多则在11日召开国会紧急会议，宣布国家进入警戒状态。

此外，马杜罗政府12日发布公告说，委内瑞拉决定不再延长美国剩余外交人员在委境内的停留期限，这些人员须在自当天零时起72小时内离境。

新华社报道，根据该公告，这些美方外交人员给委内瑞拉的和平、完整与稳定带来风险。目前委政府已停止直接与美方就两国断交后互设利益代表处等问题进行对话。委内瑞拉愿在平等和互相尊重的前提下，通过联合国机制就相关事项与美国重启对话。