美国侦破最大起高校入学舞弊案

（早报讯）美国司法部日前侦破一起大规模高校入学舞弊案，共有50人被起诉，包括33名家长和九名高校体育教练。

新华社13日引述检方说，收受贿赂并参与舞弊的体育教练来自多所美国知名高校，包括耶鲁大学、乔治敦大学、斯坦福大学、韦克福里斯特大学、加利福尼亚大学洛杉矶分校、南加州大学等。

美国检察官利林在波士顿举行的记者会上表示，这是美国司法部处理的最大一起高校入学舞弊案。他还透露，目前调查仍在继续，当局认为还有其他家长涉及此案，可能提出更多指控。不过，当局不认为校方参与了入学舞弊。

根据法庭12日公布的文件，涉案家长被指向一名加州高校预备机构的入学顾问支付费用，以使后者为他们的孩子安排替考或作弊；该顾问还被指控贿赂足球、网球、排球等项目的高校体育教练和高校管理人员，以帮助这些学生被认定为体育考生，而不顾他们的实际运动能力和经历。

法庭文件显示，入学顾问辛格在2011年至今年2月间收取了约2500万美元（约3400万新元），每名涉案家长支付的费用在20万美元（约27万新元）至650万美元（约882万新元）之间。辛格已就合谋诈骗等指控认罪。

目前，已有数所高校就此做出回应。韦克福里斯特大学和加州大学洛杉矶分校已将各自涉案体育教练停职；南加州大学表示，正就相关情况展开内部调查。据悉，耶鲁大学一名足球教练已在约一年前认罪，并协助立案和后续调查。

《纽约时报》认为，此案反映出美国高校录取竞争变得异常残酷，使得有些人愿意铤而走险。