越南外长要求马国释放金正男案越籍被告

(早报讯)马来西亚撤销被控谋杀朝鲜领导人金正恩同父异母兄长金正男的印度尼西亚籍女被告的指控,并当庭释放她后,越南也要求马方释放同样涉案的越南籍被告段氏香。

越南外交部长范平明周二致电马来西亚外长赛富丁,表示越南高层领导与民众高度关注此案,并呼吁马来西亚公平审判,并释放段氏香。

现年30岁的段氏香和印尼女子西蒂艾莎(27岁)涉嫌于2017年2月,在吉隆坡机场朝金正男脸上涂抹神经毒剂,导致后者死亡。她们两人数日后先后被捕,同年3月1日被控谋杀,案件于同年10月开始聆讯。

两人多次表示当初以为只是参与了整人节目的拍摄而作弄金正男,完全不知道那是暗杀行动。但马来西亚高庭去年8月判两名女被告谋杀罪表面罪名成立,必须答辩;一旦被定罪,唯一刑罚是死刑。

马来西亚周一突然释放西蒂艾莎后,印尼外交部当天发布声明说,马来西亚总检察长是在收到印尼司法与人权部长的请求后,同意援引马来西亚刑事诉讼法赋予的权力,决定不继续起诉西蒂艾莎。

不过,西蒂艾莎获得释放是“无事省释”(Discharge Not Amounting to an Acquittal),即控方日后只要有新证据,随时可重新提控被告。