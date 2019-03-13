委内瑞拉电力供应基本恢复

（早报讯）委内瑞拉总统马杜罗12日晚在电视演说中宣布，政府在打击针对该国电力系统的攻击中取得胜利，全国电力供应基本上已恢复。

新华社报道，马杜罗指出，对委内瑞拉电力系统发起的“网络攻击”来自美国芝加哥和休斯敦；政府接下来会继续深入调查，完善并维护供电系统，使这一系统“安全、强大、稳定、坚不可摧”。马杜罗也提醒民众准备好收音机、电池、蜡烛、手电筒、蓄水容器等，以备不时之需。

委内瑞拉新闻即通信部长罗德里格斯当天下午在总统府发表讲话时提醒民众，“电力战争”仍在继续，对任何相关的犯罪行为要保持警惕并及时举报。

他指出，相关部门当天早上已着手恢复向首都加拉加斯及周边区域供水。水资源保护部长巴斯克斯则说，受电力供应不稳定影响而停水的区域将陆续恢复自来水供应，政府将优先保证医院正常用水。

当天，委内瑞拉总检察长萨博宣布，将调查“涉嫌参与破坏国家电力系统”的反对派领导人、议会主席瓜伊多。瓜伊多1月23日在一场反对党集会活动中宣布自己为委“临时总统”，并要求重新举行大选。

委内瑞拉自本月7日下午开始大规模停电，这是该国近年来持续时间最长、影响地区最广的一次停电事故。委内瑞拉政府称，造成本次停电的原因是该国最重要的古里水电站遭到反对派蓄意破坏。