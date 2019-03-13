Gmail、Google Drive今早故障 全球网民哀嚎

（早报讯）美国科技巨头谷歌（Google）的电子邮件服务“Gmail”及云端硬碟服务“Google Drive”今日（13日）上午出现异常，许多网民通报指速度相当缓慢甚至无法使用，且“灾情”遍及全球，包括新加坡。对此谷歌表示正在了解中，两个服务确实受到影响。

今早陆续有许多网民表示，Gmail无法收发文件、夹带档案无法下载，Google Drive也无法下载或上传档案。根据谷歌的G Suite资讯状态主页，两者同时处于“发生问题”的橘灯状态，Gmail的说明为“我们已经着手调查‘Gmail’的问题。一有结果，我们会立刻发布消息”。

据谷歌表示，上午10时53分收到用户回报指Gmail出现问题并展开调查，目前“受影响的用户可以使用Gmail，但会看到错误消息、出现延迟或其他问题等”。

谷歌较后发表官方回应说：“我们已了解Gmail和Google App Engine上发生的问题，请到Google Cloud Status Dashboard和G Suite Status Dashboard网页获得更多资讯。”

关于原因与预计修复时间都没有说明，或许得等官方修补完之后，才能有进一步的资讯。

据Google outage map资料显示，受灾地区最严重为日本，其他国家如新加坡、美国、墨西哥、澳大利亚、印度、新西兰等也都出现故障。