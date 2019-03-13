共同社：环境大会塑料垃圾决议案因美国反对触礁

（早报讯）为加强应对日趋严重的海洋塑料污染问题，日本和挪威向内罗毕联合国环境大会提交了一项决议案。共同社13日获悉，美国对该案的主要内容表示反对，导致谈判触礁。大会的重要课题决议有可能被抽去关键内容。

对于为了促进国际合作而在联合国环境规划署（UNEP）设立新的工作小组，美国是主要国家中唯一表示反对的，与欧盟等强烈对立。面向15日大会闭幕，提案国日本正苦思如何应对。

根据相关人士发言和共同社取得的非正式谈判文件显示，美国要求删除的表述是：新设工作小组，以及把国际组织和协定、敦促企业自发采取行动的机制构建等作为今后讨论课题。

此外，对于在联合国设立有关塑料污染对生态系统及人类健康的影响评估等科学技术相关咨询机构，美国也持否定看法。美国还反对要求各国对直径5毫米以下的微塑料加强对策的表述。

报道指出，大会虽继续展开非正式的小组磋商，但意见分歧未能消除。谈判相关人士说：“美国反对所有可能束缚本国今后行动的表述，试图弱化决议内容。”

报道还指，除决议案外，正在磋商的部长宣言表述中，草案原有的“2025年废除一次性塑料”的表述消失，预计内容将大幅倒退。