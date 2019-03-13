只要接受改造 马国愿接受返国“伊国组织”分子

（早报讯）马来西亚警方反恐部门负责人阿育汉（Ayob Khan Mydin Pitchay）说，马国籍圣战分子和家属将被允许回返国门，前提是他们同意接受为期一个月的改造。

当今大马（Malaysiakini）报道，阿育汉在接受半岛电视台（Al Jazeera）访问时说，这些返国的圣战分子也必须遵守执法当局对他们实施的检查，包括审问过程。

他指出，不是每个圣战分子和家属都会被扣留，但每个人必须被盘问，“我们会进行详细检查和调查，包括由宗教师和精神科医生对他们做出评估”。

“我们也会参考国外机构分享的情报。如果掌握了他们曾经参与伊国组织武装活动的证据，这些人也将被控上法庭。”

根据半岛电视台，近年来至少有102名马国人成为圣战分子，当中40人在伊拉克和叙利亚加入伊国组织后已死，其中九人是自杀式炸弹手。

阿育汉透露，已有11名马国人回返马国，当中八名男子被控上法庭，其余三人是一名妇女和两个介于三到五岁的孩子。

美国总统特朗普去年12月突然宣布要从叙利亚撤军，紧跟着要求欧洲各国“领回”被捉获的伊斯兰国战士，让英国、法国，以及德国等欧洲国家陷入两难局面。特朗普宣称，联军俘获的圣战分子理应遣返原籍国接受法律制裁，但欧洲国家却视这些人为安全威胁。