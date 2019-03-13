美联储终身禁止高盛前高层参与金融业

（早报讯）国高盛集团两名前高层因涉嫌一个马来西亚发展有限公司弊案，遭美国联邦储备局终身禁止参与金融业。这两人是新加坡高盛集团前董事雷斯纳，以及等待引渡至美国的前银行家黄宗华。

据路透社报道，美国联邦储备局（美联储）除了终身禁止雷斯纳蒂姆莱斯纳参与金融业，还要雷斯纳缴纳140万美元（约190万新元）罚款。新加坡政府去年底已经禁止雷斯纳继续在本地工作。

雷斯纳的其中一名律师拒绝评论美联储的行动，但他同意美联储的禁令。雷斯纳的案件预料将在今年6月28日宣判。黄宗华的代表律师马克也拒绝针评论美联储的行动。马克之前表示，其当事人从马来西亚引渡至美国后，准备在布鲁克林法庭否认罪名。

美国司法部去年11月已经刑事起诉雷斯纳与黄宗华涉嫌洗钱、在海外行贿，以及串谋规避银行内部监管机制等多项罪名。雷斯纳因此被勒令没收4400万美元（约6000万新元）。

马来西亚警方随后逮捕了黄宗华。52岁的黄宗华曾是高盛集团东南亚行销与贸易负责人，他在2014年4月离职。他被捕后曾兴讼反对马来西亚政府允许美国引渡他受审并争取保释。黄宗华的保释申请已被法庭驳回，因此被捕后一直关在监狱。他今年2月中同意接受引渡到美国受审。

高盛集团涉嫌在2012年至2013年期间，为一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）安排发售三批总值65亿美元（约88亿新元）债券时，不当挪用总额27亿美元（约37亿新元）资金而遭马来西亚政府和美国司法部调查。