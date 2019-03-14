尼日利亚楼房坍塌致至少12人死亡

（早报讯）尼日利亚城市拉各斯13日发生一起楼房坍塌事故。据当地媒体14日凌晨更新的消息，事故目前已造成至少12人死亡，数十人受伤，初步估计仍有多人受困，其中至少十个是小孩。

中国新闻社报道，发生坍塌的是位于拉各斯闹市区的一栋三层建筑，里面有一所小学。当地媒体称事故发生时，学校里有上百名学生在上课。目前官方还未公布楼房坍塌的原因，有消息称塌楼可能是因为建筑质量不达标。

《尼日利亚卫报》14日凌晨援引拉各斯州州长阿金文米·安博德的话报道称，“到目前为止，我们救出41人，有12人已经死亡。”

安博德说，政府正在启用更多的起重机，救援工作还将继续，目前估计仍有多人困在废墟下。“发生这样的悲剧是不幸的，政府会拆掉所有存在安全隐患的建筑。”安博德说，发生坍塌的楼房用途是住宅，里面的学校是非法运营。该楼房早在政府拆迁计划内，但房主一直拒绝拆迁。

另据《尼日利亚今日报》报道，由于倒塌楼房的现场环境所限，救援难度很大。红十字会的救援人员将氧气通过狭窄的缝隙传给受困在废墟里的人们，但这些氧气对于受困者来说远远不够。附近民众也参与到救援中，在专业救援队到达之前，他们已经救出了一些受困者。