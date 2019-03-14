全球371架波音737MAX已停飞

（早报讯）空中交通监控机构Flightradar24的数据显示，此前在空中执飞的波音737MAX最后一班飞机是从美国到加拿大的航班，新加坡时间14日11时30分已在加拿大新斯科舍省首府哈利法克斯机场降落。

美国侨报网报道，至此，目前在天上执飞的客机中没有一架波音737-MAX8飞机，也没有任何一架波音737MAX7、737MAX9或737MAX10的飞机。

3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架波音737 MAX 8型客机发生坠机事故，这是继去年10月印度尼西亚狮子航空公司空难事故之后，该型号飞机发生的第二起空难。随后，埃塞俄比亚航空公司等多国航空公司纷纷对波音737 MAX系列飞机采取停飞等限制性措施，包括中国、欧盟国家、新加坡、印度等在内的40多个国家及地区。

在犹豫多日之后，美国联邦航空管理局（FAA）13日也要求美国各航空公司运营的所有波音737 MAX型号飞机暂时停飞，并暂时禁止该型号系列飞机在美国领土上运行。

尽管如此，当地时间13日，美国飞机制造商波音方面在其官网发声明称，在与美国联邦航空管理局（FAA）、美国国家运输安全委员会（NTSB）以及客户协商后，波音公司支持暂停737 MAX机型运营的行动。声明称，波音公司继续对737 MAX机型的安全性充满信心。

波音公司总裁兼首席执行官米伦伯格在声明中称，“我们代表整个波音团队，向在两起悲剧事故中丧生的家庭和其亲属表示最深切的哀悼。”

米伦伯格说，“我们非常谨慎地支持这一积极的举措。只要我们还在制造飞机，安全就是波音公司的核心价值，而且永远如此。对我们公司和我们的行业来说，没有比这更重要的事情了。我们正与调查人员合作，尽一切努力了解事故原因，部署安全措施，确保此类事件不再发生。”

据彭博社报道，波音市值在过去三个交易日蒸发240亿美元（325.61亿新元）以上。

此外，挪威民航局已经要求波音公司进行“停飞补偿”。有机构预测，波音最多将因此亏损50亿美元。