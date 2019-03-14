英国会若同意延后脱欧 欧盟下周峰会讨论

（早报讯）英国国会定新加坡时间15日凌晨约3时再度投票，决定是否延迟脱离欧洲联盟。一旦国会决定延期脱欧，英国以外的欧洲联盟27国领袖下周将在欧盟高峰会讨论是否同意。

本周是英国国会脱欧表决关键周，此前的两场投票否决了首相特雷莎·梅的修正版脱欧协议、以及否决无协议脱欧，15日的表决是决定是否推迟3月29日的脱欧期限。

台湾中央通讯社的报道说，在国会对脱欧协议无法达成共识下，外界预期延后脱欧的可能性高。

一旦国会通过延后脱欧英国政府向欧盟提出请求后，欧盟27国领袖将于本月21日至22日峰会上讨论是否同意，欧盟各国多希望英国在签署协议下脱欧，因此倾向同意延后。

不过，欧洲理事会（European Council）主席图斯克（Donald Tusk）14日上午发布最新声明表示，若英国认为有必要重新考虑其脱欧战略以达成共识，他将呼吁欧盟27国同意“长期”延期，这立刻引发欧洲媒体好奇何谓“长期”延期，以及欧盟是否为留英开了门。

脱欧表决在未来一周仍可能有新发展，据英国媒体报道，政府提出的表决议案是，如果国会在3月20日前“通过”脱欧协议草案，则将脱欧“短期”延后至6月30日，这显示，英国政府计划在3月20日前针对协议举行第三次表决。

但依现今情势，英国国会仍会在3月20日否决脱欧协议，也即否决“短期”延后脱欧的计划，若国会接下来未主导表决议案，则脱欧期限拖过6月30日的可能性愈来愈高。