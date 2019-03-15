菲律宾40余官员涉毒品交易被起诉

（早报讯） 菲律宾总统杜特尔特14日说，40余名地方官员因涉嫌卷入毒品交易被起诉。

杜特尔特当天在南部城市达沃举行的菲律宾和平与秩序委员会相关会议上公布一份涉嫌参与毒品交易的官员名单，其中包括33名市长和八名副市长。

杜特尔特并未公布这些官员涉嫌参与毒品交易的细节或证据，但强调有关部门已对名单进行过反复核实，因此他选择将其公之于众。

杜特尔特表示，政府还掌握了其他官员“涉毒”的线索，但这些线索尚需进一步核实，一旦证据确凿，他将公布相关官员的名单。

菲律宾内政和地方政府部门当天表示，要以“行为严重失当”、“妨害公众利益”及“玩忽职守”等罪名对这些地方官员提起诉讼。

据媒体报道，这40余名地方官员当中，多数人已报名参加将于今年5月举行的菲律宾地方政府及议会选举。

菲律宾国内毒品泛滥，杜特尔特自2016年6月就任总统以来，在全国范围内推动大规模扫毒。据菲律宾缉毒署统计，2016年7月至2019年1月，菲执法部门开展近12万次扫毒行动，逮捕逾17万名涉毒犯罪嫌疑人，打死5100多名涉毒犯罪嫌疑人。

杜特尔特表示，他希望在2022年总统任期结束时可以解决国内的毒品问题。