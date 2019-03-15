基督城清真寺医院连环恐袭27死 警方拘捕三男一女

（早报讯） 新西兰基督城两间清真寺及一间医院遭枪手袭击，目前有三男一女被扣押。

警方未公布伤亡数字，据路透社报道，至少有9人死亡。另据当地媒体报道，死亡人数达27人。

报道指警方接获数宗报案，称有汽车被安装简易爆炸装置。警方称，暂时不肯定枪击事件是否只限于基督城。

据报道，一名相信是澳大利亚籍的枪手在网上直播在清真寺内开枪的情况，片段长约17分钟。该枪手还发布长37页的自白书，表示今次事件属恐袭。不过警方回覆美国有线新闻网（CNN）时表示，已知悉有关影片，但无法确认其真伪。